Lopes gözyaşlarına hakim olamadı
Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, Medipol Başakşehir maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.
20.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:01
Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, Medipol Başakşehir maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Süper Ligin 33.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk.
33 hafta sonunda 32 puanla 17.sırada kalan Sarı kırmızılı takımda Miguel Lopes, Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybedilen maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Saha içerisinde gözyaşlarını tutamayan Lopes uzun süre kendine gelemedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA