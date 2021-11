Loop Hero Nintendo Switch'e Geliyor

2021'in beğenilen bağımsız yapımlarından Loop Hero 9 Aralık tarihinde Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Geliştiriciliğini Four Quarters'ın üstlendiği Loop Hero ilk olarak 4 Mart tarihinde Steam ve GOG üzerinden bilgisayarlar için çıkış yapmıştı. Farklı türlerden mekanikleri bir araya getiren ve kendince harmanlayan yapım oyuncuların da beğenisi toplamıştı. Oyunun dağıtıcılığını üstlenen Devolver Digital yaptığı bir duyuruda oyunun Nintendo Switch'e de geleceğini duyurdu.

Loop Hero 9 Aralık tarihinde Nintendo eShop üzerinden Switch için çıkış yapacak. 14,99 dolardan satışa çıkacak olan oyunun şu anki ön sipariş fiyatı ise 13,49 dolar. Eğer bir Switch sahibiyseniz ve oynayacak yeni Oyunlar arıyorsanız Loop Hero'ya göz atmak isteyebilirsiniz. Rastgele şekilde yaratılan bir dünyada geçen bu oyun oldukça bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahip. Oyun anlamında pek de yeni işlerle karşılaşamadığımız şu günlerde Loop Hero zamanınızı geçirmek için ideal bir yapım olabilir.

Loop Hero'nun geliştirici koltuğunda Rusya merkezli oyun stüdyosu Four Quarters oturuyor. Daha önce de çeşitli oyunlar yapan stüdyo asıl ününü Loop Hero'yu geliştirerek kazandı. Oyunun yayıncı koltuğundaysa bağımsız oyun denince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Devolver Digital oturmakta. Devolver Digital daha önce de Gris, Katana Zero, Serious Sam, Shadow Warrior, Fall Guys ve Hotline Miami gibi oyun dünyasında bilinen serilerin ve oyunların yayıncılığını üstlenmişti.

Beklenen Yeni Capcom Oyunu Pragmata Ertelendi

9 Kasım'da Switch için çıkış yapacak olan Loop Hero'yu dilerseniz şimdi 13,49 dolardan ön sipariş verebilir veya çıktıktan sonra 14,99 dolara satın alabilirsiniz. Oyunun PC'de de oynamanın mümkün olduğunu ve Steam fiyatının 30,00 lira olduğunu da hatırlatalım. Oyunun şu anda herhangi bir PlayStation veya Xbox versiyonu bulunmamakta, yani oynamak için bir PC'ye veya Switch'e sahip olmak zorundasınız.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet