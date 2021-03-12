Loop Hero, bir haftada 500 binden fazla sattı! Loop Hero sistem gereksinimleri neler?
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Loop Hero, bir haftada 500 binden fazla sattı! Loop Hero sistem gereksinimleri neler?

12.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:33
Loop Hero, bir haftada 500 binden fazla sattı! Loop Hero sistem gereksinimleri neler?

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Four Quarters, strateji video uyun Loop Hero'nun 1 haftada satışının 500 bini aştığını duyurdu. Loop Hero sistem gereksinimleri neler?

Loop Hero, 4 Mart 2021 tarihinde PC için çıkışını gerçekleştirmesinin ardından bir hafta içinde 500 binden fazla satış yaparak büyük bir başarı elde etti. Ek olarak oyun, Devolver Digital tarihinde en hızlı satışı yapılan soundtrack oldu. Kullanıcıların sountracki ortalama dinlemesi süreleri 12 saati buluyor.

Gelen bu güzel haberlerin ardından Four Quarters ile Bard-the-zombie iş birliğine giderek, özel Steam Koleksiyon Kartları oluşturdu.

Oyun severler tarafından yüksek talep gören oyun için yeni güncellemeler üzerinde çalışılıyor. Yeni güncellemeler arasında; seferler sırasında kaydetme sistemi, boss'lardan kazınılacak yetenekler ve yeni hız ayarlarları olacak.

Loop Hero oyununa kullanıcılar Steam, Epic Games Store ve GOG üzerinden ulaşabilir. Oyun platformlarda 30 TL'den satışa sunuluyor.

LOOP HERO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 x64
  • İşlemci: Intel Core2 Duo E4500 (2 * 2200) or equivalent, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ (2 * 1910) or equivalent
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 7300 GT (512 MB), Radeon X1300 Pro (256 MB)
  • Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 x64
  • İşlemci: Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) or equivalent, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600) or equivalent
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 8600 GT (512 MB), Radeon HD 4650 (1024 MB)
  • Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
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