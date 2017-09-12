Loomıs Türkiye- Global'in Gözbebeği Konumunda!



"LOOMIS TÜRKİYE" REKOR BÜYÜME

Başta kuyum, bankacılık ve perakende sektörleri olmak üzere; sigortalı, yüksek güvenlik eşliğinde değerli emtia, para ve evrak transferi gerçekleştiren Loomis; istikrarlı yükselişini başarıyla sürdürüyor.

Yıllarca uluslararası lojistik ve bankalarda görev almış olan Loomis Türkiye Finans Direktörü deneyimli yönetici Emek Gül; markalarının yıllardır hızla büyüyenler kategorisinde en üst pozisyonda yerini aldığını, Türkiye'nin dinamik yapısının, altın ve paranın fiziki olarak hayatın içinde olmasının ve sistemli çalışma anlayışlarının hızlı büyümede büyük role sahip olduğunu ifade etti….

Her yıl düzenli bir şekilde şube sayısını, işlem sayısını, kadrosunu, hizmet verdiği müşteri sayısını, işlem hacmini ciddi oranlarda arttıran Loomis Türkiye; ülkemizde yüksek güvenli değerli emtia taşımacılığı dendiğinde ilk akla gelen isim oluyor. Yüzde yüz sigortalı değerli emtia transfer, tasnifleme ve kasalama hizmeti sunan Loomis Türkiye; çalışmalarını çok uygun fiyatlar eşliğinde, en ekonomik şekilde gerçekleştirmesiyle de ayrıca dikkat çekiyor. Loomis Türkiye Finans Direktörü Emek Gül; yurtdışındaki ülkelerdeki değerli emtia taşımacılık ücretleriyle Türkiye'deki aynı hizmetlerin ücretinin mukayese edildiğinde çok uygun şartlar altında çalışmaların gerçekleştiğini, sürdürülebilir ekonomik hizmet sunmak için, transferlerde hata ve zararın olmamasına ekstra özen gösterdiklerini söyledi.

Geçen yılı sıfır kayıp, sıfır zarar ile kapatan Loomis Türkiye'nin yeni bir başarıya imza attığını hatırlatan Emek Gül; "Kuyumculuk sektörü, bankacılık ve perakende alanında ciddi sayıda artan işlem hacmimize karşın sıfır kayıp yaşanması tarihi bir başarıdır. Şu an itibariyle 40'a yakın ilimizde, 900'e yakın personelimizle her yıl çok büyük yatırımlar yaparak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Loomis Türkiye'nin yurtdışı değerli emtia transferlerindeki başarılarıyla diğer ülkelerdeki Loomis ofislerinin de ülkeler arası hizmet sunmaya başladığını belirten Gül; sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda ihracat yapan kuyumcularımızın birçoğu Loomis ile ülkeler arası ticaretlerini sıfır risk eşliğinde gerçekleştiriyorlar. Müşteri memnuniyetinde markamız çok başarılı. Son dönemde çek, senet gibi değerli evrak taşımacılığında da artan bir potansiyelimiz var. Bankaların şubeleri arasında ve uluslararası para transferlerinde çalışmalarımız artıyor. Özellikle Loomis'in global sigorta yelpazesi altında müşterilerimizin uluslararası sigorta şirketlerinden aldıkları sigorta fiyatlarından daha uygun fiyatlar alabiliyoruz. Bu da bizim maliyetlerimizi aşağıya çekiyor ve onlara makul fiyatlar eşliğinde hizmet sunmamıza imkan tanıyor. Loomis Türkiye; büyümeye devam ediyor. Yakın zaman içinde ülkemizin her şehrinde ofisimizin olmasını planlıyoruz. Kuyumculuk sektörü; bizim lokomotifimiz. Sektörümüzün değerli markalarına, yüksek kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda sunmaya devam etmeyi planlıyoruz."