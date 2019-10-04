"Loomis" İstanbul Jewelery Show'a huzur katıyor

04.10.2019 08:00

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bu günlerde, İJS'de milyon dolarlık takı ve mücevherler titiz güvenlik önlemleri eşliğinde koruma altına alınacak. Loomis; 48 tonluk üç dev kasasıyla fuar katılımcılarının ürünlerini fuar boyunca güven altında tutacak…

İJS 49. kez kapılarını yerli ve yabancı sektör mensuplarına açmaya hazır. 2000 yılından buyana İJS'nin hem Mart hem de Ekim ayağında, yüksek güvenlikli kasalama hizmetini başarıyla gerçekleştiren Loomis; tüm hazırlıklarını tamamladı. Milyonlarca doların üzerinde değerli maden ve mücevher kasalamaya hazırlanan Loomis; yıllardır sıfır hasar, sıfır kayıpla yaptığı işteki özeni, müşterilerine yansıtıyor.

İsteyen firmanın adresinden aldığı ürünü fuar alanındaki standına kadar yüzde yüz sigortalı götüren Loomis; huzurlu ticaret arayanların vazgeçilmezi oluyor. Loomis V.I.T Grup Müdürü Ali Atatoprak; amaçlarının fuara gelen katılımcıların akşamları huzur içinde, sergiledikleri ürünlerin akıbetinden endişe etmeden ticari faaliyetlerini sürdürmeleri olduğunu ifade etti.

Kasalama hizmeti sundukları bu fuarın kendileri için çok önemli olduğunu, kuyumculuk sektöründeki her türlü gelişmeyi desteklemeye hazır olduklarını belirten Ali Atatoprak; "Altın; uluslararası alanda ons bazında çok ciddi arttı. Her yıl fuar da korumaya aldığımız takıların ve değerli taşların değeri yükseliyor. Yine sunduğumuz hizmetlerimizi en uygun bütçeler eşliğinde sektör mensuplarımıza götürüyoruz. İyi günde de kötü günde de hep sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Kaynak: Bültenler