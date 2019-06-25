Longozlara kuş kulesi

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarına kuş gözlem kulesi inşa ediliyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki longoz ormanlarında kuş gözlem kulesi yapımı için çalışmaların başladığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 dönümlük, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bilgin, "Dünyadaki nadir ormanlardan biri olan longozlara kuş gözlem kulesi yapımı için çalışmalara başlanıldı. Kuş gözlem kulemiz yaklaşık 2 ay sonra tamamlanacak" dedi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Bilgin, longozların dünyadaki görülmeye değer ender yerler arasında yer aldığını vurguladı.

Kuş gözlem kulesinin doğaya zarar verilmeden inşa edildiğine dikkat çeken Bilgin, longozları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ormanlardaki kuşları keyifle izleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA