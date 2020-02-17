"Longoz Yıldızı" Projesi kapanış toplantısı yapıldı

17.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:38

Kırklareli'nde "Longoz Yıldızı Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Cazibe Merkezi'nde yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, konuşmasında, proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı "Şahi" toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi.

Projenin Trakya Kalkınma Ajansı ve Demirköy Kaymakamlığı ile İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirildiğini aktaran Kuşoğlu, proje ile dökümhane alanına 24 yöresel satış noktası, yerli ve yabancı turistlerin bilgi edinebileceği turizm bilgilendirme ofisi ile 76 otomobil ve 3 otobüs kapasiteli otopark yapıldığını belirtti.

869 bin 87 bütçe ile projenin tamamlandığını ifade eden Kuşoğlu, "461 bin 649 lirası Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. Geri kalan maliyet ise Kırklareli İl Özel İdaresi bütçesi ile yapıldı. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için onur ve gurur duyuyorum. Projede emeği geçen Kırklareli Valisi Osman Bilgin başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA