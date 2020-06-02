Longoz ormanlarının yolları onarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Longoz ormanlarının yolları onarıldı

Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ön palana çıkan longoz ormanlarının yolları onarılıyor.

Longoz ormanlarının yolları onarıldı
02.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:43

Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ön palana çıkan longoz ormanlarının yolları onarılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, yerli yabancı turistlerin ormanları daha rahat bir şekilde gezebilmeleri için toprak yolun onarıldığını söyledi.

Longoz ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Deniz, ormanların içerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındırdığını ifade etti.

Deniz, ormanları turizm sezonuna hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Çetin Oktay Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Kenan Doğulu Ersin Korkut
Spor Ozan Kabak Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Longoz ormanlarının yolları onarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:46:37. #1.15#
title