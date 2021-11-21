KIRKLARELİ - Longoz ormanları 219 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, aynı zamanda göç yolu üzerinde bulunuyor.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından göç yolunda bulunan Mert Gölü'ne, kuşların izlenebilmesi için ahşap "kuş gözlem kulesi" yapıldı.

Longoz ormanları, kuş türü zenginliği ve doğal güzellikleriyle çok sayıda kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısının ilgisini çekiyor.

Kuş gözlem kulesinden, Türkiye'de 3 bölgede bulunduğu ve sayılarının çok az olduğu tespit edilen akkuyruklu kartalı da zaman zaman görmek mümkün.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, 3 bin 155 hektar alana sahip longoz ormanının göçmen kuşların göç rotasında olduğu için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi.

Ormanların bitki ve hayvan türü bakımından da çok değerli olduğunu ifade eden Kamay, bu zenginliklerin daha görünür olması için geçen yıl kuş gözlem kulesinin hizmete açıldığını kaydetti.

Kamay, 14 metre yüksekliğinde iki kattan oluşan gözlem kulesinden göçmen kuşların rahat bir şekilde görüldüğünü belirterek, "Kulemiz tamamen ahşap materyallerle inşa edildi. 150 kişiyi ağırlayacak iki katlı bir yapıya sahip. Kulemiz ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başardık. Ziyaretçi sayılarımız her geçen gün artıyor." dedi.

Bölgeye gelenlerin mevsime bağlı olarak yırtıcı ve su kuşlarını rahatlıkla gözlemleyebildiğini aktaran Kamay, "Akkuyruklu kartal bizim için en önemli kuş türümüzden. Kızıl şahin, saz delicesi, kuğular, ördekler burada rahatlıkla görülebiliyor. Türkiye'de kuş çeşitliliğinin hemen hemen yarısını barındıran İğneada, önemli bir kuş göç rotası üzerinde bulunuyor."