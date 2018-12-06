Londralılardan Türk Tekstiline Yoğun İlgi

- Londralılardan Türk tekstiline yoğun ilgi

LONDRA - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İngiltere'nin başkenti Londra'da yerli ve yabancı tekstilcileri bir araya getirdi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Ev Tekstili Ur-Ge Projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da yerli ve yabancı tekstilcileri bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Londralı tekstilcilerle buluşan firma sahipleri, yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek ürünlerini tanıttı. Londra'nın en prestijli bölgelerinden birisi olan Westminster'da bulunan Royal Hall Horseguards Hotel'de gerçekleştirilen tanıtım etkinliği Türkiye'den gelen 13 firmanın katılımıyla yoğun ilgiyle karşılandı.

100 milyon değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirildi

İstanbul Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 250 milyon dolar değerinde ev tekstili ithalatı yaptığını belirterek Türkiye'nin en büyük, Birleşik Krallığın ise Türkiye'nin tedarikçisi olduğunu dile getirdi. 2017 yılında İngiltere ve Türkiye arasında 100 milyon değerinde ev tekstili ihracatı gerçekleştirerek İngiltere ve Türkiye arasında önemli bir iş birliği olduğunu vurgulayan Öksüz, sözlerini Ur-Ge kümesi firmaları ile görüşen 30'a yakın Birleşik Krallık firmasıyla bu rakamı daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirterek sonlandırdı.