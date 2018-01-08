Londralılar Geleneksel "Pantolonsuz Metro" Gününde İç Çamaşırları ile Seyahat Etti

Londra'da, geleneksel pantolonsuz metro günü düzenlendi. Binlerce Londralı iç çamaşırlarıyla metroya binerek eğlenceli bir gün geçirdi.

660 ŞEHİRDE VAR

İngiltere'de 9. yılını dolduran gelenek, 16 yıl önce New York'ta küçük bir şaka olarak başlamıştı. Bugün yaklaşık 660 şehire yayılmış olan pantolonsuz metro gününü Londralılar yepyeni bir seviyey çekmiş görünüyor.

400 KİŞİ KATILDI

Pazar öğleden sonra hava sıcaklığının 3 derece olduğu saatlerde 400'den fazla Londralı etkinliğe katıldı. New York merkezli geleneğin arkasındaki fikir basit: Rastgele yolcular kışın ortasında pantolon olmadan ayrı duraklarda metroya biniyorlar. Katılımcılar birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyor ve hepsi kışlık mont, şapka, eşarp ve eldiven giyiyorlar. Ancak alışılmadık şey pantolon eksikliği!

AMAÇ GÜLÜP EĞLENMEK

Bu sene katılımın arttığı etkinliğin kurucuları tuhaf geleneğin amacının oldukça basit olduğunu ve yolculuk yapan insanların eğlenmesini amaçladıklarını söylüyor.







