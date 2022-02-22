Londra Yunus Emre Enstitüsünün 4. Türk Toplumu Sanat Sergisi çevrimiçi ziyarete açıldı

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türk Toplumu Sanat Sergisi", büyük ilgi gördü.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2019'da düzenlenen sergi, İngiltere'de yaşayan ve birbirlerinden haberdar olamayan sanatçıları bir araya getirebilmek, sergi açma imkanı veya cesareti olmayanlara bu imkanı sağlamak amacıyla organize edildi.

Yüz yüze yapılan iki sergi ve Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi yapılan üçüncü serginin ardından, 4'üncü Türk Toplumu Sanat Sergisi, katılımcıların yoğun ilgisine ve bu zamana kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaştı.

İngiltere'de yaşayan Türk sanatçıların destek ve katkılarıyla çevrimiçi açılışı yapılan sergide bir araya gelen sanatçılar ve sanatseverler, sergilenen eserleri incelemekten büyük keyif aldı.

Sergide, geleneksel sanatlardan, fotoğrafa, dijital sanattan kısa film projelerine kadar çok geniş yelpazede birçok farklı sanat dalından esere yer verildi.

"Eserler, 21 Mart'a kadar çevrimiçi sergilenecek"

Serginin açılışına, Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Bekir Bekir Utku Atahan, YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve jüri üyelerinden Nilay İşlek ve Nagihan Seymour katıldı.

Büyükelçi Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek her yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşan sergiden çok etkilendiğini dile getirdi.

YEE Başkan Yardımcısı Yalçın da dünyada buna benzer projelerin hem sosyal hem de diplomatik açıdan önemini dile getirdi.

Londra YEE Başkanı Karakuş da sergiyi, Türk sanatçılar arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, onları daha geniş sanatsever kitleyle buluşturabilmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini bildirdi.

Sergi, 21 Mart'a kadar Londra YEE'nin internet sitesinde çevrimiçi ziyaret edilebilecek.