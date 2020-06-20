Londra Yunus Emre Enstitüsünce "Netflix'te Türk Dizileri Üzerine Söyleşi" etkinliği Londra Yunus Emre Enstitüsü, "Netflix'te Türk Dizileri Üzerine Söyleşi" başlıklı etkinlik düzenledi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü, "Netflix'te Türk Dizileri Üzerine Söyleşi" başlıklı etkinlik düzenledi.

Londra Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, kültür sanat konuşmaları serisine devam edildiği aktarıldı.

Goldsmith Üniversitesinde uluslararası kültürel ilişkiler alanında çalışan Carla Figueira'nın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye Kings College Üniversitesi Kültür, Medya ve Yaratıcı Endüstriler Bölümü doktora öğrencisi Orçun Can katıldı.

Figueire, dijital ortamda gerçekleşen söyleşide son yıllarda Türk dizilerine ilginin arttığını, Netflix'in de Türk dizilerine ilgisiz kalmadığını aktardı.

Netflix'te Türk yapımı kataloğun sürekli genişlediğine dikkati çeken Figueira, 2018'de Hakan: Muhafız, 2019'da Atiye, 2020'de Aşk 101 dizilerinin ve 2020'de ilk Türk Netflix orjinal filmi olan Yarına Giden Yol'un yayınlandığını hatırlattı.

Orçun Can da küreselleşmenin etkisiyle son dönemde ülkelerin dizi sektörleri arasında ciddi rekabetin olduğu ortamda Türk dizilerinin önemli bir etki alanına ulaştığını ifade etti.

Türk dizilerinin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Can, Amerikan yapımı dizilerin aksine Türk dizilerinde geniş aile hikayelerinin anlatıldığını ancak toplumun her kesiminin yansıtılmadığını, mekan olarak genelde İstanbul'un belirli yerlerinin çekimlerde kullanıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA