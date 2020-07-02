Londra Yunus Emre Enstitüsü tezhip, hüsnühat ve Osmanlıca kurslarını başlatıyor Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Londra Şubesi kültür faaliyetlerine Osmanlıca, tezhip ve hüsnühat kurslarıyla devam edecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Londra Şubesi kültür faaliyetlerine Osmanlıca, tezhip ve hüsnühat kurslarıyla devam edecek.

Londra Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam edildiği, temmuz ve ağustos aylarında tezhip ve hüsnühat sanatları ile Osmanlıca kurslarının verileceği belirtildi.

Tezhip sanatçısı Nagihan Seymour tarafından verilecek tezhip kursunun 5 Temmuz'da başlayacağı ve 4 hafta süreceği bildirilirken Hattat Fatih Yılmaz'ın eğitmenliğinde düzenlenecek hüsnühat kursunun da 7 Temmuz'da başlayacağı ve 6 hafta süreceği kaydedildi.

Açıklamada, Osmanlıca kursunun 11 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde Dr. Cumhur Bekar tarafından verileceği kaydedilirken katılımcıların 19. yüzyıl metinleri üzerinde çalışma yapacakları, Türkçe dil bilgisi kuralları ve söz dizimi açısından becerilerini geliştirebilecekleri aktarıldı.

Kaynak: AA