Londra Yunus Emre Enstitüsü mimarlık ve tasarım konulu konuşma serisi başlattı
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Londra Yunus Emre Enstitüsü mimarlık ve tasarım konulu konuşma serisi başlattı

Londra Yunus Emre Enstitüsü mimarlık ve tasarım konulu konuşma serisi başlattı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık ve tasarım konularına ilişkin çevrimiçi söyleşi serisi başlattı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık ve tasarım konularına ilişkin çevrimiçi söyleşi serisi başlattı.

Türkiye'nin birçok alanda kültürel birikimini yaratıcı üslupla yabancılarla buluşturmaya çalışan enstitü, "Mimari ve Tasarım Söyleşileri" serisi etkinliği organize etti.

Söyleşilerin ana konusu, küresel değişimlere uyum sağlarken, kendine özgü kültürel değerlerini korumaya çalışan Türk kültürünün son iki yüzyılda mimari ve tasarım alanında gelişimi olarak belirlendi.

Türkiye'de asırlardır tartışılan kültürel mirasın aktarımı ve sürdürülebilirliği hususu, tasarımcı, küratör ve yazar Gökhan Karakuş'un moderatörlüğünde birçok uzman tarafından ele alınmaya başlandı.

İlk söyleşi, "Alpaslan Ataman'ın Osmanlı Mimarisi'nin Mekansal Tipolojisine İlişkin Çizimleri" konu başlığıyla ödüllü mimar Gökhan Avcıoğlu ile yapıldı.

Avcıoğlu, çevrimiçi düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, Osmanlı şehirciliği ile modern kenti birbirine bağlamakta önemli bir şahsiyet olan Alparslan Ataman'ın mimarlık alanına yaptığı katkıları anlattı.

Gökhan Avcıoğlu, Ataman'ın mimaride binlerce yıla yayılan evrensel bir geometri dili bulmaya çalıştığını ve eserleri aracılığıyla bu amacı Türkiye'deki kültürel geleneklerle ilişkilendirdiğini belirtti.

Söyleşide, çağdaş mimaride ele alınmayan kilit sorulara da değinildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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