Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık, teknoloji ve duyular konulu çevrimiçi seminer düzenledi

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Genç Akademisyenler Seminer Serisi" kapsamında, mimarlık, teknoloji ve duyular alanında araştırmalar yürüten İngiltere Bartlett Mimarlık Okulu (UCL) doktora öğrencisi Büşra Berber'i ağırladı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Genç Akademisyenler Seminer Serisi" kapsamında, mimarlık, teknoloji ve duyular alanında araştırmalar yürüten İngiltere Bartlett Mimarlık Okulu (UCL) doktora öğrencisi Büşra Berber'i ağırladı.

YEE tarafından 4 yıldır düzenlenen Genç Akademisyenler Seminerler Serisi'nde Berber, "İnsan-Bina Etkileşiminde Duyusal Deneyim" başlıklı konuşma yaptı.

Berber, duyusal deneyimin mimari üzerindeki etkilerini ele aldığı konuşmasında, yapılar tasarlanırken görünüşle birlikte koku, ses, tat ve dokunma duyularını da dikkate almanın önemini anlattı.

Bu bağlamda, Berber, müzelerin ve galerilerin sosyal aktivite veya öğretim alanlarından daha fazlası olarak algılanması gerektiğini ifade etti.

Müze ve galeri ortamlarının zengin etkilerine odaklanan Berber, konuşmasında mimariye dair de farklı bir yaklaşım sundu.

Berber, kişisel deneyiminden ve akademik araştırmalarından örnekler sunarak, İngiltere Tate Modern'de 2019'da yer alan "Olafur Eliasson: In real life" sanat sergisine dikkat çekti.

Bu sergiden verdiği örneklerle farklı duyuların etkilenmesinin mevcut ortamı nasıl değiştirebileceğini gösteren Berber, kullanılan sis ve ışık etkisiyle serginin bir odasında ziyaretçiler kendilerini sınırsız ve yönsüz bir mekanın içindeymiş gibi hissederken, bir diğer odada su ve ışık efektlerinin ziyaretçilerin kendilerini tamamen farklı sınırsız alanda hissetmelerini sağladığını aktardı.

Berber, konuşmasında sürükleyici ve duyusal deneyimler yaratan bu yeni dijital teknolojileri incelemek amacıyla yürüttüğü mimarlık, bilgisayar bilimi, müzecilik ve medya çalışmalarını birleştiren araştırmasından da bahsetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci