Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık, teknoloji ve duyular konulu çevrimiçi seminer düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık, teknoloji ve duyular konulu çevrimiçi seminer düzenledi

Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık, teknoloji ve duyular konulu çevrimiçi seminer düzenledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Genç Akademisyenler Seminer Serisi" kapsamında, mimarlık, teknoloji ve duyular alanında araştırmalar yürüten İngiltere Bartlett Mimarlık Okulu (UCL) doktora öğrencisi Büşra Berber'i ağırladı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Genç Akademisyenler Seminer Serisi" kapsamında, mimarlık, teknoloji ve duyular alanında araştırmalar yürüten İngiltere Bartlett Mimarlık Okulu (UCL) doktora öğrencisi Büşra Berber'i ağırladı.

YEE tarafından 4 yıldır düzenlenen Genç Akademisyenler Seminerler Serisi'nde Berber, "İnsan-Bina Etkileşiminde Duyusal Deneyim" başlıklı konuşma yaptı.

Berber, duyusal deneyimin mimari üzerindeki etkilerini ele aldığı konuşmasında, yapılar tasarlanırken görünüşle birlikte koku, ses, tat ve dokunma duyularını da dikkate almanın önemini anlattı.

Bu bağlamda, Berber, müzelerin ve galerilerin sosyal aktivite veya öğretim alanlarından daha fazlası olarak algılanması gerektiğini ifade etti.

Müze ve galeri ortamlarının zengin etkilerine odaklanan Berber, konuşmasında mimariye dair de farklı bir yaklaşım sundu.

Berber, kişisel deneyiminden ve akademik araştırmalarından örnekler sunarak, İngiltere Tate Modern'de 2019'da yer alan "Olafur Eliasson: In real life" sanat sergisine dikkat çekti.

Bu sergiden verdiği örneklerle farklı duyuların etkilenmesinin mevcut ortamı nasıl değiştirebileceğini gösteren Berber, kullanılan sis ve ışık etkisiyle serginin bir odasında ziyaretçiler kendilerini sınırsız ve yönsüz bir mekanın içindeymiş gibi hissederken, bir diğer odada su ve ışık efektlerinin ziyaretçilerin kendilerini tamamen farklı sınırsız alanda hissetmelerini sağladığını aktardı.

Berber, konuşmasında sürükleyici ve duyusal deneyimler yaratan bu yeni dijital teknolojileri incelemek amacıyla yürüttüğü mimarlık, bilgisayar bilimi, müzecilik ve medya çalışmalarını birleştiren araştırmasından da bahsetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Evgar Burak Sergen
Spor Gervinho Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Londra Yunus Emre Enstitüsü, mimarlık, teknoloji ve duyular konulu çevrimiçi seminer düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 21:40:58. #1.13#

title