Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı

Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı

İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

07.10.2019 20:13

İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et