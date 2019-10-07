Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı
İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.
07.10.2019 20:13
İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu
Kaynak: Euronews.com