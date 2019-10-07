Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı

07.10.2019 20:13

İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu