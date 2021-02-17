Londra YEE'nin çevrim içi düzenlediği "Türk Toplumu Sanat Sergisi" sanatseverlerin ziyaretine açıldı
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Londra YEE'nin çevrim içi düzenlediği "Türk Toplumu Sanat Sergisi" sanatseverlerin ziyaretine açıldı

17.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:32
Londra YEE'nin çevrim içi düzenlediği

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Toplumu Sanat Sergisi" çevrim içi ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Toplumu Sanat Sergisi" çevrim içi ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Serginin açılışına YEE Başkanı Şeref Ateş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Utku Atahan ve Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş da katıldı.

Başkan Ateş, açılış konuşmasında, YEE'nin misyonunun Türkiye ile diğer ülkelerdeki insanlar arasında bağ kurmak olduğunu ve bunun da kültür sanat etkinlikleriyle mümkün olacağını dile getirdi.

Ateş, serginin sanata teşvik anlamında önemini vurguladı.

Büyükelçi Yalçın da 3'üncüsü düzenlenen serginin İngiltere'deki Türk toplumunun zor koşullara rağmen sanata ve kültüre verdiği değeri gösterdiğini ifade etti.

Türk toplumu sanatçılarını bir araya getirip onların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen sergi 15 Mart'a kadar devam edecek.

Sergi "https://yeelondon.org.uk/3rdturkishcommunityartexhibition/" adresinden ve Londra YEE'nin Instagram hesabından takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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