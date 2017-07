Londra Yangını Sonrası Nothing Hill Karnavalı'nın Güzergahı Değişsin'

İngiliz hükümetinin başkent Londra'dan sorumlu en üst düzey yetkilisi Greg Hands, belediye başkanı Sadiq Khan'dan, Nothing Hill Karnavalı'nın güzergahının değiştirilmesini istedi.



Greg Hands bu talebine gerekçe olarak en az 80 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grenfell Tower çevresinde karnaval yapılmamasının "uygun olmamasını" gösterdi.



Londra Beldiye Başkanı Sadiq Khan ise bu talebi reddetti.



Sadiq Khan, karnavalın Nothing Hill bölgesine ait olduğunu vurguladı.



Karnaval, Londra'nın batısındaki Notting Hill'de her yıl Ağustos ayı sonunda düzenleniyor.



Notting Hill Karnavalı, Rio Karnavalı'ndan sonra dünyanın en büyük sokak festivali.



24 katlı Grenfell Tower'dan sadece birkaç sokak ötesi de karnaval güzergahına dahil.



Grenfell Tower'da 14 Haziran'da çıkan yangına ilişkin soruşturma sürüyor.



Londra polisi, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yıl sonuna kadar netleşmeyeceğini açıklamıştı.



Notting Hill Karnavalı bu yıl 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.