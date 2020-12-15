LONDRA'YA DÜKKAN AÇACAK NUSRET'İN MÜDÜRÜNE VERECEĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI
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LONDRA'YA DÜKKAN AÇACAK NUSRET'İN MÜDÜRÜNE VERECEĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI

15.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:17
LONDRA'YA DÜKKAN AÇACAK NUSRET'İN MÜDÜRÜNE VERECEĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI

Nusret Gökçe, Londra'da dükkan açıyor. İşletmeci, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Dünyanın popüler yerlerinde dükkanları olan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.

LONDRA'YA GİDİP ÇALIŞMALARI KONTROL ETTİ& ;

Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı. İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı. Gökçe, İngiltere'ye giderek Londra'daki çalışmaları da kontrol etti.

Kaynak: Snob Magazin

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