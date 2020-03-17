LONDRA UÇAĞI SABİHA GÖKÇENE İNİŞ YAPTI
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Londra, Güncel

LONDRA UÇAĞI SABİHA GÖKÇENE İNİŞ YAPTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHAİngiltere'den gelen Türklerin içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

17.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:48
LONDRA UÇAĞI SABİHA GÖKÇENE İNİŞ YAPTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA

İngiltere'den gelen Türklerin içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 180 yolcu, yapılan kontrollerin ardından havalimanından ayrıldı. 

Londra'dan gelen ve içinde 180 Türk yolcunun bulunduğu PC7022 sayılı Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 14.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular havalimanı içerisinde Hudut Sağlık Personeli tarafından termal kamerayla tarandı. Sağlık ekipleri, yolculara tek tek gerekli bilgilendirmeyi yaparak yolculara ev izolasyonu yapmaları gerektiğini belirtti. Uçaktan inen yolcular, yapılan gerekli bilgilendirme ve kontrollerden sonra kendilerini 14 gün süreyle karantina altına almak üzere havalimanından ayrıldı. Oğlu İngiltere'den dönen bir anne, evladına sarılamadığını ve uzak durduğunu söyledi.Uçaktan inen bir yolcu, "İngiltere'den geldik, enteresan bir deneyimdi bizim için. Felaket senaryolu bir filmin içindeymişiz gibi. Ne olacağını bilmiyoruz. Son anda bir uçak kondu ona bindik. Karantinaya alınıp alınmayacağımız konusunda bir bilgi yoktu. Netlik yoktu, uçakta da yeterli bilgilendirme yapıldığını söyleyemeyeceğim. En son çıkışta öğrendik ne olduğunu. Kötü müydü, iyiydi. Kontrol edildi, ateşlerimiz ölçüldü. Formlar alındı. Onun dışında bilgilendirme yapıldı. Zaten yapılabilecek sanırım o" dedi.Bir başka yolcu ise, "Uçak fuldü. Pegasus'un uçağı, yaklaşık 180 kişiydi sanırım. Ateşim yaklaşık 3 kere ölçüldü. Bir uçaktan çıkarken iki form verirken üçüncüsü de formdan çıkarken. Bir de yanda kameralar vardı. Yaklaşık 4-5 tane termal kamera vardı" dedi.Türkiye'de çok güzel karşılandığını söyleyen bir yolcu, "Gerçekten çok sevindik, bir daha sefer koymalarına. Baya tereddüt yaşadık orada kalırız diye. Ama son anda iyi oldu, biletler öne çekildi. Ateşimiz ölçüldü, form dolduruldu. Bir sorun olursa bize bildirin diye de bize bilgi verdiler. 15 gün evden çıkmayın denildi." diye konuştu. Görüntü Dökümü--- --- -- --- --- --- -- ----Havalimanından çıkan maskeli yolcular-Yolcular ile röp.-Genel ve detay 

 


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Kaynak: DHA

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