Londra, Teknoloji Yatırımları Çekmeye Devam Ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'ya bu yılın ilk yarısında 4,5 milyar sterlin seviyesinde teknoloji yatırımı yapıldığı bildirildi.



Londra'nın yatırım ve tanıtım ajansı London & Partners'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine (Brexit) karşın Londra'ya ilk 6 ayda 4,5 milyar sterlin seviyesinde teknoloji yatırımı yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, Londra'ya bu yılın ilk yarısında yapılan yatırımın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu kaydedildi.



London & Partners'ın Üst Yöneticisi Laura Citron, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Brexit oylamasının anlaşılabilir bir şekilde belirsizlik yarattığını ancak Londra'nın diğer Avrupa kentlerinin neredeyse 2 katı seviyesinde yatırım çekmesinin kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.



Citron, "Şirketlerin başarılı olması için her şeye sahibiz; finansman, altyapı, dünya klasmanında üniversiteler ve yetenekli insan gücü..." ifadelerini kullandı.