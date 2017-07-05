Londra, Teknoloji Yatırımları Çekmeye Devam Ediyor
İngiltere'nin başkenti Londra'ya bu yılın ilk yarısında 4,5 milyar sterlin seviyesinde teknoloji yatırımı yapıldığı bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'ya bu yılın ilk yarısında 4,5 milyar sterlin seviyesinde teknoloji yatırımı yapıldığı bildirildi.
Londra'nın yatırım ve tanıtım ajansı London & Partners'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine (Brexit) karşın Londra'ya ilk 6 ayda 4,5 milyar sterlin seviyesinde teknoloji yatırımı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Londra'ya bu yılın ilk yarısında yapılan yatırımın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu kaydedildi.
London & Partners'ın Üst Yöneticisi Laura Citron, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Brexit oylamasının anlaşılabilir bir şekilde belirsizlik yarattığını ancak Londra'nın diğer Avrupa kentlerinin neredeyse 2 katı seviyesinde yatırım çekmesinin kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.
Citron, "Şirketlerin başarılı olması için her şeye sahibiz; finansman, altyapı, dünya klasmanında üniversiteler ve yetenekli insan gücü..." ifadelerini kullandı.