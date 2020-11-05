Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği
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Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği

05.11.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:30

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararının ilk gününde Londra sokaklarında sessizlik hakimdi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararının ilk gününde Londra sokaklarında sessizlik hakimdi.

Mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gidilen İngiltere'de, gece 24.00'te (TSİ 03.00) bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatılmıştı.

Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği
Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği
Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği
Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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