Londra sokaklarında yeniden karantina sessizliği

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararının ilk gününde Londra sokaklarında sessizlik hakimdi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararının ilk gününde Londra sokaklarında sessizlik hakimdi.

Mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gidilen İngiltere'de, gece 24.00'te (TSİ 03.00) bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar