Londra Sokaklarında Kaygı Hakim Corona virüsüyle mücadele eden İngiltere'nin başkenti Londra'da kente giriş çıkışların kapanması ve sokağa çıkma yasağı kaygısı hakim. VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen Londra sokaklarındaki son durumu aktarıyor.

Corona virüsüyle mücadele eden İngiltere'nin başkenti Londra'da kente giriş çıkışların kapanması ve sokağa çıkma yasağı kaygısı hakim. VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen Londra sokaklarındaki son durumu aktarıyor