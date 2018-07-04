Londra Sokaklarında Çeyrek Final Sevinci

RUSYA'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere'nin Kolombiya'yı penaltılarla yenerek Çeyrek finale yükselmesi İngilizler tarafından coşkuyla kutlandı.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin çeyrek finale yükselmesi ülkede büyük sevinç yaratırken, başta başkent Londra olmak üzere birçok kentte coşkuyla kutlandı. - Londra