Londra saldırısı: Saldırgan Usman Khan kim?

01.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:20

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cuma günü öln Usman Khan'ın, "terör" suçundan hüküm giydiği ve geçen yıl cezaevinden şartlı tahliye edildiği anlaşıldı. Khan'ın 2008'de BBC'ye yaptığı açıklamada "Beni herkes bilir. Ben terörist değilim" dediği ortaya çıktı.

Saldırganın 'erken tahliyesi' İngiltere'de tartışma başlatırken, Başbakan Boris Johnson erken tahliye edilen 74 'terör zanlısı'nın durumun yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

Johnson, erken tahliye edilmese Cuma günkü saldırının yaşanmayacağını söylerken, İşçi Partisi, bütçe kesintileri nedeniyle 'bu şansın kaçırıldığı'nı savunuyor.

Usman Khan kimdir?

Saldırının bir "terör vakası" olduğu açıklayan polis, saldırganın kimliğini ise 28 yaşındaki Usman Khan olarak belirledi.

Saldırganın Şubat 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik bombalı eylem planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıl tahliye edildiği, tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği kaydedildi.

'El Kaide sempatizanı' olarak nitelendirilen saldırgan, İngiliz İç İstihbarat servisinin de izlediği isimlerden biriydi.

Beraberindeki 8 kişiyle, barlara ve eğlence mekanlarına patlayıcılar yerleştirme planları yapmakla suçlanan Khan'ın etrafındaki bazı insanlar için 'kafirler', 'köpekler' gibi ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Takip edilen konuşmalarının birinde El Kaide dergisinde "borularla bomba yapımı'yla ilgili okuduklarını anlatan 28 yaşındaki saldırgan arkadaşlarıyla yurt dışında silahlı eğitim alabilecekleri bir eğitim merkezini finanse etmekten söz ediyor.

Bu konuşmalar daha sonra mahkeme kararına şu şekilde geçti:

"Grubun, Pakistan'da askeri eğitim alabilecekleri bir eğitim merkezine para kaynağı sağlamak, askeri eğitim almak ve bombalı mektuplarla kamu binalarına saldırı planlamak, İngiliz ırkçı grup üyelerinin evlerine saldırmak, Mumbai'dakine benzer saldırılarla üst düzey hedefleri patlatmak gibi birçok planı değerlendirdiği açıkça görülmektedir"

"Ben terörist değilim"

2008'de Stoke-on-Trent'te yapılan polis baskınlarında, Khan'ın evi de aranan beş ev arasında yer alıyordu. O sırada BBC'ye konuşan Khan, "Ben İngiltere'de doğdum büyüdüm. İnsanlar beni bilir. Ben terörist değilim" demişti.

Khan ile birlikte Stoke-on-Trent'te yaşayan Mohibur Rahman da 'terör suçu'ndan cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmış ve yeni bir saldırı planladığı gerekçesiyle tekrar tutuklanıp hapse atılmıştı.

Vaiz Choudary: Khan öğrencim

Usman Khan, İngiltere'de yasaklı Al Muhajiroun isimli örgütün propagandasını yapmakla da suçlanıyordu.

Daily Star gazetesinin haberine göre, hapse atılmasının ardından örgütün lideri Anjem Choudary, Khan ve arkadaşlarını tanıdığını belirtip, "Onlar benim öğrencimdi" demişti.

Hapisten çıktından sonra Khan, rehabilitasyon kapsamında Cambridgeshire'da "Birlikte Öğreniyoruz" adlı rehabilitasyon gruplarına katılıyordu.

Burada kendisine bir laptop verilmiş ve o da bunun karşılığında "Birlikte Öğreniyoruz ekibine ve bu topluluğa desteklerini esirgemeyenlere ne kadar teşekkür etsem az" demişti.

Cuma günü kentin merkezindeki Londra Köprüsü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Khan, önce yoldan geçenler tarafından zapt edildi, ardından polis tarafından vurularak öldürüldü.