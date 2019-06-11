Londra 'okula gidiyorum' diye evden çıkan Eniscan Doğangün'ü arıyor

LONDRA'nın güneyindeki Bromley bölgesinde yaşayan iki çocuklu Doğangün Ailesi'nin 13 yaşındaki oğlu Eniscan Doğangün'den haber alınamıyor. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre Oyster öğrenci kartına ek ödeme yapan Doğangün, saat 08.20'de London Bridge istasyonundan hareket eden metro ile 08.53'te Shepherds Bush tren istasyonuna geldi. Kaybolmadan önce üzerinde gri renk spor ceket, okul üniforması ve spor ayakkabı bulunuyordu.

PERİŞAN OLDUK

Çocuklarının bulunmasını isteyen baba Enis ile anne Fatime Doğangün, "Polis ekipleri detaylı arama başlattı. Perişan olduk. Oğlumuzun hiç bir sorunu yoktu. Lütfen oğlumuzu gören, yerini bilen veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa polise ya da 07432 155 234 - 07828 715 787 numaralı telefonrımıza haber versin" dedi.