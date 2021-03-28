Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı
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Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

World wildlife Fund (WWF) tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı.

World wildlife Fund (WWF) tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı. İngiltere genelinde her sene birçok yapı ışıklarını kapatırken, bu sene ise dünya genelinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği London Eye ve Parlemanto binası karanlığa büründü . İngiltere saatiyle akşam 08.30'da ışıklarını kapatan Parlamento binası ve London Eye geçen 1 saatin ardından ışıklarını tekrar yaktı. Geçen yıl gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde Parlemanto binasında kullanılan elektrikte yüzde 3.5 oranında azalma gerçekleşti.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı
Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı
Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı
Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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