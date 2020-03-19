Londra'nın İşlek Tren İstasyonunu Salgın Sonrası Az Sayıda Yolcu Kullanıyor Londra Liverpool Tren İstasyonu'nda Corona virüsü salgını öncesi iş çıkış saati kalabalığı yerini az sayıda insana bırakmış durumda.

Londra Liverpool Tren İstasyonu'nda Corona virüsü salgını öncesi iş çıkış saati kalabalığı yerini az sayıda insana bırakmış durumda. İstasyonun salgın öncesi ve sonrası en işlek saatlerindeki görüntülerini VOA Türkçe muhabiri Barış Çimen karşılaştırmalı olarak hazırladı