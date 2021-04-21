Londra'nın en yoğun metro istasyonunda şüpheli eşya paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra'nın en yoğun metro istasyonunda şüpheli eşya paniği

Londra'nın en yoğun metro istasyonunda şüpheli eşya paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra köprüsü yakınındaki metro istasyonu, şüpheli eşya ihbarı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra köprüsü yakınındaki metro istasyonu, şüpheli eşya ihbarı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan istasyon, şüpheli eşyanın etkisiz hale getirilmesi ile yeniden açıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en yoğun metro duraklarından Londra Köprüsü istasyonundaki şüpheli bir eşya, görevlileri alarma geçirdi. Metro seferlerine ara verilirken, istasyondaki yolcuların tahliye edildiği ifade edildi. İhbar üzerine istasyona gelen polis ekibinin, alınan güvenlik önlemlerinin ardından şüpheli eşyayı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan istasyonun yeniden yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı
İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi
Oxford, koronayı atlatan kişilere tekrardan virüs vereceği deneyi için katılımcılara 56 bin lira ödeyecek
Oxford, koronayı atlatan kişilere tekrardan virüs vereceği deneyi için katılımcılara 56 bin lira ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Mehtap Ar Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Abdullah Avcı Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Londra'nın en yoğun metro istasyonunda şüpheli eşya paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:06:38. #1.15#

title