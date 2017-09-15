Londra Metrosundaki Patlama

İngiliz polisi, başkent Londra'da bir metro hattında meydana gelen patlamanın "terör vakası" olarak değerlendirildiğini bildirdi.



Londra polisinden yapılan açıklamada, kentin güneybatısındaki Parsons Green metro istasyonunda yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) bir metro treninde gerçekleşen patlamanın "terör vakası" olarak ele alındığı ve "terör saldırısı soruşturması başlatıldığı" bildirildi.



Polis, olayda yaralananlar olduğunu ifade etti.



İngiltere Başbakanı Theresa May de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Parsons Green'de yaralananlar ve bu terör olayına cesurca müdahalede bulunan acil servis görevlileriyle aynı hissiyatı paylaşıyorum." dedi.



Bu arada Başbakanlık, May'in gün içinde olayla ilgili acil kabine toplantısına (Cobra) başkanlık edeceğini duyurdu.



Görgü tanıklarının, sosyal medyada olay yerinden paylaştığı bazı fotoğraflarda vagonun içinde alev almış plastik bir kovanın olduğu fark ediliyor.



Ancak kovanın bulunduğu vagonda ciddi bir hasar görülmüyor. Görgü tanıkları ayrıca trenden inen bazı kişilerin yüzlerinde yanıklar bulunduğunu bildirmişti.



AA muhabirine konuşan görgü tanığı ise bölgede patlama sesinin ardından havaya plastik kokusunun yayıldığını ve insanların çığlık atarak trenden inmeye çalıştığını söylemişti.



Görgü tanığı, "Ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmedim ancak insanlar panik halindeydi, çığlık atıyor ve ağlıyorlardı." demişti.



Olayın yaşandığı metro hattının Earls Court-Wimbledon ve Ealing Broadway-Turnham Green bölümlerindeki seferler askıya alınırken, istasyon ve civarındaki yollar da polisin soruşturması kapsamında kordon altında tutuluyor.



Londra'da 7 Temmuz 2005'te, 4 intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı.



Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.