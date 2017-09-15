Londra Metrosundaki Patlamanın Ardından İkinci Bomba Paniği!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parsons Green metro istasyonunda patlama yaşandı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Reuters'ın haberine göre terörle mücadele kaynakları olayın 'terörizm' olarak değerlendirildiğini aktardı. İngiliz haber sitesi Mail Online, patlamanın 'el yapımı patlayıcı cihaz' ile gerçekleştiğini öne sürdü. Olay yerinde patlamamış ikinci bir bombanın etkisiz hale getirildiği iddia edildi. BBC'nin geçtiği habere göre de, patlama terör saldırı olarak değerlendiriliyor.

BEYAZ KOVANIN İÇİNDEKİ ÇANTA PATLADI

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor.

POLİSTEN HALKA "BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Olay yerinde yaklaşık 50 itfaiye erinin görev yaptığı ifade edildi. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı. Polis, halktan olay bölgesinden uzak durmasını istedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY, BİLGİ ALDI

Sky News kanalı, İngiliz terörle mücadele birimlerinin olayı incelediğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın patlamaya ilişkin düzenli olarak bilgi aldığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLARDAKİ YANMIŞ KOVA DİKKAT ÇEKTİ

Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı.

BÖLGEDEKİ METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, "Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik." dedi. Patlamanın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.















