Londra Metrosunda Patlama - Seferler Durduruldu

İngiltere'nin başkenti Londra metrosundaki bir tren hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İngiliz basını, kentin batısındaki Parsons Green istasyonunda patlama yaşandığını ve ardından da yangın çıktığını duyurdu.

Trenden dumanların yükselmesiyle istasyon boşaltıldı ve söz konusu hatta seferlere ara verildi.

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.