Londra Metrosunda Patlama: Ölü Yok, Yaralılar Var!

Londra metrosunda patlama meydana geldiği ve olay yerine birden fazla ambulansın sevk edildiği ifade edildi.





Londra'nın Parsons Green bölgesinde metroda bir patlama oldu.



Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerlerdi.



Yolcuların kötü bir şekilde yandığını ve insanların saçlarının döküldüğünü söyleyen görgü tanıkları birden fazla yaralı olduğunu ve ambulansların olay yerine sevk edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Patlamanın vagonda bırakılan bir çantadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.



Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, "Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik." dedi.



Olayın sonrasında bölgedeki metro seferleri durduruldu.



Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.



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