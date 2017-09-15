Londra Metrosunda Patlama

Londra Metrosunda Patlama

– Londra'nın Parsons Green bölgesinde metroda bir patlama oldu.

Londra Metrosunda Patlama

Londra'nın Parsons Green bölgesinde metroda bir patlama oldu.

Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi. - İstanbul