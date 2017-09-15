Londra Metrosunda Patlama

– Londra'nın Parsons Green bölgesinde metroda bir patlama oldu.Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi. - İstanbul
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