Londra'da Terör! Metroda Patlama Oldu, Çok Sayıda Yaralı Var

The Sun'ın haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Parsons Green metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra'daki patlamanın terör saldırısı olarak ele alındığını söyledi. Patlamanın ardından olay yerinde ikinci bir patlamamış cisim bulundu .

PATLAMANIN NEDENİ ÇANTA İÇİNDEKİ BEYAZ KOVA

Metro gazetesi patlamanın kaynağının, trendeki bir çantanın içinde bulunan beyaz kova olduğunu belirtti.

"İZDİHAMDAN YARALANANLAR VAR"

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşım yapan kişiler, trende büyük panik yaşandığını ifade etti. Reuters'a konuşan bir kadın, olay sonrası bütün yolcuların aynı çıkış kapısına yönelmesiyle oluşan izdihamda yaralananlar olduğunu söyledi.

İNSANLARIN YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Yeraltı metrosunda bulunan beyaz bir çantanın içindeki kovanın patlaması sonucunda, insanların yüzünde yanıklar oluştuğu ifade edildi.



"İNSANLAR ÇIĞLIK ATIYOR, TRENLERDEN KAÇIYOR"

Patlamanın ardından görgü tanıkları sosyal medyadan, "İnsanlar çığlık atıyor ve trenlerden kaçıyor." diye yazdı.

"ALEV TOPU, VAGON BOYUNCA İLERLEDİ"

Ayrıca, yaşanan izdihamda da yaralananlar olduğunu ve yolcular dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topunun vagon boyunca ilerlediğini belirtti.

BBC SUNUCUSU DA ORADAYDI

Patlamanın görgü tanıklarından birisi BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef'ti. Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" dedi.

Lateef, yaşanan panik ve kaçışma anında izdiham çıktığını ve yaralanan kişiler gördüğünü söyledi.

BBC News sunucusu Sophie Raworth, bacağından yaralanmış bir kadının sedyeyle taşınırken gördüğünü aktardı.

24 yaşındaki görgü tanığı Alex Littlefield olay yerinde yaşananları "Parsons Green istasyonunun girişine doğru yürüyordum. Bir anda herkesin dışarıya doğru kaçıştığını gördüm. Herkes oldukça korkmuş gözüküyordu" diyerek anlattı.

POLİSTEN HALKA ÇAĞRI: BÖLGEDEN UZAK DURUN

Olay yerine ağır silahlı polisler ve ambulanslar yönlendirildi. Londra Ambulans Servisi "Yaralanmaların gerekçesini ve ciddiyetini değerlendirme aşamasındayız. Buna öncelik veriyoruz." ifadesini kullandı. Patlamanın olduğu yere tehlikeli bölge müdahale ekibi, ağır silahlı polisler, ambulanslar, itfaiye ve bir helikopter gönderildi. Polis, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

HAT KAPATILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Londra polisi olayın Parsons Green metro istasyonunda yaşandığını söyledi. Olayın ardından Earl's Court ve Wimbledon arasındaki hat kapatıldı. Polis olayın soruşturulduğunu duyurdu.

GÜNDE 5 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.