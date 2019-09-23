Londra metrosunda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı

23.09.2019 11:15

İngiltere'nin başkenti Londra metrosunda son dört yıl içinde cinsel saldırılar yüzde 42 arttı.



Polise göre 2015 ve 2016 yılları arasında 844 cinsel saldırı kayıtlara geçerken, bu sayı 2018 ve 2019 yılları arasında 1206'ya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle