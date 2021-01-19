Londra Metal Borsası açık ticaret alanını kapatabilir
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Londra Metal Borsası açık ticaret alanını kapatabilir

19.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:38
Londra Metal Borsası açık ticaret alanını kapatabilir

Londra Metal Borsası (LME), Birleşik Krallık'taki, sesli bir şekilde pazarlığın yapıldığı son açık ticaret alanını kapatma konusunu gündemine aldı.

Londra Metal Borsası (LME), Birleşik Krallık'taki, sesli bir şekilde pazarlığın yapıldığı son açık ticaret alanını kapatma konusunu gündemine aldı.

Baz ve diğer metaller üzerindeki opsiyonlar ve vadeli işlem sözleşmelerinde dünyanın en büyük borsası olan LME'nin açık ticaret alanında günde ortala 50 milyar dolarlık işlem yapılıyor.

Açık ticaret alanının ardından, LME kapsamındaki işlemlerin, Londra Borsası'ndaki sisteme göre modellenmesi önerildi ve bu yolla işlemlerin daha şeffaf ve adil oacağı belirtildi.Önerinin günün ilerleyen saatlerinde resmi olarak açıklanması bekleniyor; ancak, piyasa gözlemcileri, 19. yüzyıldan bu yana kullanılan açık ticaret alanının kaldırılmasına işlemcilerin karşı çıkabileceğine dikkat çektiler.LME açık ticaret alanı, coronavirus pandemisi nedeniyle geçici olarak durdurulmuş durumda.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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