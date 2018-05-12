Londra Maratonu'nda 20 Şişe Su İçen Kadın Komaya Girdi

Londra Maratonu'na katılan 53 yaşındaki Johanna Pakenham, koşu sırasında çok fazla su içtiği için fenalaşarak bayıldı. Komaya giren kadın günlerce hastanede yaşam savaşı verdikten sonra hayata dönmeyi başardı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GEÇTİĞİNİ HATIRLAMIYOR

İngiliz kadın, bir düzineden fazla su içerek vücuduna aşırı yüklendikten sonra nöbet geçirdi. Bitiş çizgisini geçtiğini dahi hatırlamayan kadının eşi ambulans gelene kadar kendisine kalp masajı yaptı.

VÜCUDUNDA SODYUM KALMADI

Yarış sırasında çok fazla su içen kadının vücudunda sodyum kalmadı ve hiponatremiye girdi. Pakenham komadan çıkıp evine dönerken insanları da çok fazla su içmenin zararlı etkileri konusunda uyardı.

TARİHİN EN SICAK MARATONU

Koşmayı sevdiğini ve yıllardır bu tip organizasyonlara katıldığını söyleyen İngiliz kadın, yarışın yaklaşık yarısından sonrasını hatırlamadığını ve o anlara ait her şeyin puslu olduğunu söyledi. Her su içişinde daha da kötüleşen Pakenham, bu senekinin tarihin en sıcak Londra Maratonu olduğunu söylüyor.

20 ŞİŞE SU İÇTİ

Yaklaşık 20 su istasyonundan küçük bir şişe su alıp içen kadın insanları uyararak bu tip durumlarda elektrolit alımının önemine vurgu yaptı.