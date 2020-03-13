Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
13.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:52
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019'da 43 bin kişinin koştuğu maraton, bu yıl 4 Ekim'de yapılacak.
1981 yılında başlayan Londra Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA