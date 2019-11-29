Londra Köprüsü'nde silah sesleri
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Londra Köprüsü'nde silah sesleri

İngiltere'de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

29.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:35
Londra Köprüsü'nde silah sesleri

'de silah sesleri duyulması üzerine Köprüsü trafiğe kapatıldı.


İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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