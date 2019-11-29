Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası
İngiltere'de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldiği ve bıçaklı bir kişinin arandığını öne sürüldü.
İngiltere'de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın vurularak etkisi hale getirildiğini açıkladı. Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi ve bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.
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