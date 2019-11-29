Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası

29.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:57

İngiltere'de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın vurularak etkisi hale getirildiğini açıkladı. Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi ve bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.







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