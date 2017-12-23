- Londra Hayvanat Bahçesi'nde yangın



LONDRA - Londra Hayvanat Bahçesi'nde başlayan yangın 70 itfaiye görevlisi ve 10 itfaiye aracıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Londra İtfaiyesi (LFB), Londra Hayvanat Bahçesinin Adventure Cafe bölümünde başlayan yangını 70 itfaiye görevlisi ve 10 itfaiye aracıyla söndürmeye çalıştıklarını açıkladı. LFB, Twitter hesabında yangının kontrol altına alındığını, hayvanat bahçesinin kapatıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Londra Hayvanat Bahçesi dünyanın en eski hayvanat bahçesi olmasıyla biliniyor ve içerisinde 20 bin 166 hayvanı barındırıyor.