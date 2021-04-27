Londra finans merkezi, ofis alanlarını konuta dönüştürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra finans merkezi, ofis alanlarını konuta dönüştürecek

Londra finans merkezi, ofis alanlarını konuta dönüştürecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi finans merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ofis alanlarını konuta dönüştürmeyi planlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi finans merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ofis alanlarını konuta dönüştürmeyi planlıyor.

İngiltere'nin en büyük finans merkezi konumunda olan The City of London'dan yapılan açıklamada, ofis alanlarının dönüştürülmesiyle birlikte 2030 yılına kadar 1.500 konutun oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, finans merkezinin, salgının ardından yeniden toparlanabilmesi için değişen şartlara uyum sağlamayı hedeflediği, bu amaçla merkezdeki eski ve boş ofis alanlarının yeni konutlara çevrilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The City of London Politika Başkanı Catherine McGuinness, salgın döneminde şirketlerin değişen ihtiyaçlarına ilişkin taleplerine kulak verdiklerini belirterek, "Şirketler, Londra'nın merkezinin bir merkez olarak kalması konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini ancak faaliyetlerinin salgın sonrasındaki eğilimleri kaçınılmaz olarak yansıtacağını belirtiyor. Hibrit ve esnek çalışma gibi..." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin tarihi finans merkezi The City of London'da, 2020 verilerine göre 542 bin kişi istihdam ediliyor. Söz konusu rakam, Londra'daki toplam istihdamın yüzde 10'una denk geliyor. Finans merkezinde yaklaşık 24 bin finans kuruluşu yer alırken, bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli şirketler oluşturuyor. The City of London, geçen yıl 76 milyar sterlin ile İngiltere'nin yıllık vergi gelirinin yüzde 10,1'lik kısmını oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Londra finans merkezi, ofis alanlarını konuta dönüştürecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:56:24. #1.15#

title