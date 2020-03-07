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Londra derbisinde kazanan Arsenal

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

07.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:50
Londra derbisinde kazanan Arsenal

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbisinde , 'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekipte Alexandre Lacazette, 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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