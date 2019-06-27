Londra'dan İstanbul'a farkındalığa pedal çevirdi

EMİN İLERİ - Otizmde farkındalık yaratmak amacıyla Londra'dan yola çıkan Grant Cameron-Smith (56), birçok ülkeyi gezerek 70 gün sonra İstanbul'a geldi.

13 Mart'tan bu yana bisikletiyle birçok ülkeyi gezen aktivist Grant Cameron-Smith, 8 bin 800 kilometrelik yol katettikten sonra Taksim Meydan'da eylemini tamamladı.

Burada AA muhabirine konuşan Cameron-Smith, Güney Afrika'da Otizm Derneğinin direktörü olduğunu ve yatırım danışmanı olarak çalıştığını söyledi.

Ailesinde ve yakınlarında kimsenin otistik olmadığını vurgulayan Cameron-Smith, otistiklerin gereken ilgi görmediğini, buna çok üzüldüğünü ve buna dikkati çekmek için bu aktiviteyi yaptığını anlattı.

Grant Cameron-Smith, bu eylemle iki şeyi amaçladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birincisi, dünya genelinde ve yaşadığı ülkede biraz arka plana bırakılan, o kadar da önemsenmeyen çocuk, genç ve yetişkin otistiklere dikkat çekmek ve onlara daha fazla ilgi gösterilmesini sağlamak amacıyla bu aktiviteyi yaptım. İkincisi, dikkatleri üzerlerine çekip duyarlılığı arttırıp, Güney Afrika'daki otizm derneklerine özellikle daha fazla maddi yardımın gelmesi için bu aktiviteyi yaptım."

Geçtiği Avrupa ülkelerinde insanların bu eyleme yaklaşımı hakkında da konuşan Cameron-Smith, "Bu aktiviteyi başlatmadan önce geçtiğim tüm rotalarda insanları daha fazla tanımak ve ne kadar duyarlı, iyi insanların olduğunu tahmin bile edemezdim. Bir yabancı olmama rağmen bisikletle geçtiğim tüm Avrupa ülkeleri ve şehirlerindeki herkes beni evinde ağırladı. Bu insanların çoğu yaşamlarını anca idame ettiren insanlar olmasına rağmen buna duyarlı olmak için sessiz kalmadılar, o küçücük paralarıyla bu aktiviteye destek bile oldular. Bu seyahatin benim için en büyük kazandıranı, dünyada çok özel, çok farklı, bu tür şeylere duyarlı insanların olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki insanlar gördüğüm en misafirperver insanlar"

Grant Cameron-Smith, seyahati boyunca karşılaştığı insanlar arasında en misafirperver olanların Türkiye'deki insanlar olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye sınırını geçtiğim son iki günde beni durduran, konuşan, bunun ne olduğunu anlamaya çalışan, destek olan insanların sayısı 8.800 kilometrelik hattımdaki en fazla ilgilenen insan topluluğuydu." dedi.

Türkiye'de bisiklet yollarının olmadığına dikkati çeken Grant Cameron-Smith, "Şunu da söylemeden edemeyeceğim, Türkiye sınırına girdikten sonra yaşadığım en büyük sorun, bisiklet kullanmak için geçtiğim tüm şehir kasaba arasında taşıt kullanmak için gördüğüm en tehlikeli ülke. Kamyon sürücüleri normal değil. Dürüst olmam gerekir. Çünkü bisikletlilerin bisiklet kullanması için planlanmış ve ayrılmış bir yol yok. Bu anlamda güvenli bir ülke değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA