Londra'dan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki nadir kitaplar Romanya'da ele geçirildi
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Londra'dan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki nadir kitaplar Romanya'da ele geçirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir depodan 3 sene önce çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki 200 nadir kitabın Romanya'da ele geçirildiği bildirildi.

Londra'dan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki nadir kitaplar Romanya'da ele geçirildi
19.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:59

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir depodan 3 sene önce çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki 200 nadir kitabın Romanya'da ele geçirildiği bildirildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, aralarında Newton ve Galileo'ya ait olanların da bulunduğu 200 nadir kitabın Romanya'daki bir organize suç örgütünün üyelerince kaçırıldığı belirtildi.

Kitapların, Romanya'nın kuzeydoğusundaki Neamt bölgesinde bulunan bir evde yapılan aramada ele geçirildiği ve yakalanan 12 zanlının suçlarını itiraf ettiği açıklandı.

Açıklamada, zanlıların, İngiltere'de içinde değerli eşya bulunan birçok depo soygunundan sorumlu oldukları bilgisine de yer verildi.

ABD'nin Las Vegas kentindeki özel bir kitap müzayedesine gönderilmeden önce söz konusu depoda saklanan 2,5 milyon sterlin değerindeki kitaplar, 2017'de Londra'nın doğusundaki Feltham kasabasında bir posta deposundan çalınmıştı.

Nadir kitaplar arasında, Galileo ve Isaac Newton'un 16. ve 17. yüzyıl baskısı eserleri, Dante'nin eserlerinin nadir bulunan baskıları ve İspanyol ressam Fransisco de Goya'nın skeçleri bulunuyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Bilal Acar
Bilal Acar
AA Editörü
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