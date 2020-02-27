Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz
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Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz

İngiltere, Brüksel ile ticaret müzakerelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini duyurdu.

27.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:49
Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz

ile , Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışırken anlaşmazlıkların nasıl aşılacağı sorgulanıyor.


İngiltere, ile ticaret görüşmelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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