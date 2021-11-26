Londra'daki Yatırımcılar TL'nin Düşüşünü Yakın Takipte

Londra'da gelişmekte olan ülkelere yatırım yönlendiren Neuberger Berman'da uzman Kaan Nazlı, Türkiye'yle çalışan yatırım sahiplerinin aldığı tutumu anlattı

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?