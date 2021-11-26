Londra'daki Yatırımcılar TL'nin Düşüşünü Yakın Takipte
Londra'da gelişmekte olan ülkelere yatırım yönlendiren Neuberger Berman'da uzman Kaan Nazlı, Türkiye'yle çalışan yatırım sahiplerinin aldığı tutumu anlattı.
Londra'da gelişmekte olan ülkelere yatırım yönlendiren Neuberger Berman'da uzman Kaan Nazlı, Türkiye'yle çalışan yatırım sahiplerinin aldığı tutumu anlattı
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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