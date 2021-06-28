Son dakika haber... Londra'daki yangında 5 kişi yaralandı

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Son dakika haberler... İngiltere'nin başkenti Londra'da tren istasyonu yakınlarında çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da tren istasyonu yakınlarında çıkan yangında 5 kişi yaralandı. Tren istasyonundaki 3 ticari birimin ve 6 vagonun tamamen yandığı belirtildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Elephant and Castle tren istasyonu yakınlarında büyük bir yangın çıkmış, başkentte gökyüzünü siyah dumanlar kaplamıştı. Olay yerine yaklaşık 100 itfaiye ekibi, ambulans ve polis ekibi gönderilmişti. İstasyon ve yakınındaki binalar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yerel saatle 13.43'te çıkan yangının 16.00 civarında "artık kontrol altına alındığını" aktardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Londra İtfaiyesi tren istasyonundaki 3 ticari birimin, 1 telefon kulübesinin ve 6 vagonun tamamen yandığını açıkladı.

Londra İtfaiye Dairesi Basın Sözcüsü James Ryan yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve saatler içerisinde olayın yaşandığı yerin tekrardan açılacağını duyurdu. Ryan, "Saat 13.45'te 44 telefon ihbarı aldık. Elephant ve Castle durağında olduğuna dair ihbarlardı. Yaklaşık 150 itfaiye eri ile olay yerine ulaştık. Yangın ise birkaç dakika önce kontrol altına alındı. Bizler ulaşmadan önce yangının olduğu yerde olan 5 kişi olay yerini terk etmişler. 5 kişiden 1'i ise ilk yardım uygulanması için hastaneye götürülürken, şu ana kadar bize gelen herhangi bir ihbar olmadı. Tahmin ediyorum ki saatler içinde her şey kontrol altına alınacak ve etraftaki yollar tekrardan açılacak" dedi.

Bölgede bulunan Türk vatandaşı Şeref Kozanoğlu, "30 yıldır Londra'da yaşıyorum. Yangının olduğu mevkinin karşısında iş yerim var. Eskiden alışveriş merkezinin içinde çalışıyordum. Alışveriş merkezi inşaat alanı olduğu için karşı binaya geçtik. O binada işimin başındayken yangın olduğunu duydum. Hemen çıktım baktım. Tren istasyonunun olduğu yerde araba garajı vardı. Orada başlayan yangın sonradan çok büyüdü. Çünkü içeride olan lastikler, tamirhanede olan arabaların petrolleri, arabaların patlaması, oksijen tüplerinin patlaması çok büyük bir yangına dönüştü. Ben de başından sonuna kadar kameraya aldım. İtfaiyelerin gelmesi de 10-15 dakikayı aldı ama hemen olaya müdahil oldular" dedi.

Bölgede bulunan diğer bir Türk vatandaşı Gülhan Garip ise, "Patlama oldu. Korkuyla telefonumu aldım kaçtım. Yani çok korktum. Olay esnasında çalışıyordum. O sesle kapıya çıktım. Baktım alev almış ve duman çıkıyordu, telefonumu aldığım gibi kaçtım. Hiç dükkanı bile kapatmadım, elektrik falan hep açık şu anda" ifadelerini kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, yangının ardından bölgedeki bazı yolların birkaç saat daha kapalı olacağı aktarıldı.

Londra Ambulans Servisi, tehlikeli alan müdahale ekibi de dahil olmak üzere olay yerine uzman müdahale ekipleri gönderildiğini belirtti.

(Aylin Karadeniz - Yunus Dalgıç - Barış Soylu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı